23 апреля в Лондоне состоится дерби. Команды встретятся в 34-м туре АПЛ на «Эмирейтс» в 22:00 по мск.

«Арсенал» точно не угонится за «Ливерпулем». У него 66 очков и разрыв составляет 13 пунктов. Тем не менее «канониры» продолжают набирать баллы. В прошлом туре они разгромили «Ипсвич» 4:0. Победа стала для команды Артеты четвертой по счету за последние 5 туров.

«Кристал Пэлас» вылет не угрожает. «Орлы» доигрывают сезон. В последних матчах клуб оставался без побед — нулевая ничья с «Борнмутом», крупные фиаско в играх с «Ньюкаслом» и «Ман Сити».

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru верят в успех «Арсенала». Прогноз на поединок можно почитать здесь.

верят в успех «Арсенала». Прогноз на поединок можно почитать здесь. Букмекеры также считают «канониров» фаворитами этого дерби. Их котировки на матч следующие: 1.40 на победу «Арсенала», 4.70 на ничью, 8.00 на победу «Кристал Пэлас».

Искусственный интеллект считает, что «Кристал Пэлас» сможет увезти с «Эмирейтс» одно очко и прогнозирует ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

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