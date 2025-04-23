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    «Интер» — «Милан»«Интер» — «Милан». Онлайн, прямая трансляция
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    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    23 апреля в Лондоне состоится дерби «Арсенала» и «Кристал Пэлас». Команды встретятся в 34-м туре АПЛ на «Эмирейтс» в 22:00 по мск.

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    «Арсенал» точно не угонится за «Ливерпулем». У него 66 очков и разрыв составляет 13 пунктов. Тем не менее «канониры» продолжают набирать баллы. В прошлом туре они разгромили «Ипсвич» 4:0. Победа стала для команды Артеты четвертой по счету за последние 5 туров.

    «Кристал Пэлас» вылет не угрожает. «Орлы» доигрывают сезон. В последних матчах клуб оставался без побед — нулевая ничья с «Борнмутом», крупные фиаско в играх с «Ньюкаслом» и «Ман Сити».

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru верят в успех «Арсенала». Прогноз на поединок можно почитать здесь.

    • Букмекеры также считают «канониров» фаворитами этого дерби. Их котировки на матч следующие: 1.40 на победу «Арсенала», 4.70 на ничью, 8.00 на победу «Кристал Пэлас».

    • Искусственный интеллект считает, что «Кристал Пэлас» сможет увезти с «Эмирейтс» одно очко и прогнозирует ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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