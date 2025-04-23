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    «Канониры» уверенно обыграют соперника?

    Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.55

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Кристал Пэлас»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
    «Арсенал» примет «Кристал Пэлас» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 23 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» уже не претендуют на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ. «Арсенал» занимает 2-е место в таблице чемпионата Англии с 66-ю очками в активе после 33-х туров.

    Команда также располагается на 2-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав 35 очков из 48-и возможных. За 16 матчей дома «Арсенал» сумел забить 31 гол.

    Арсенал Лондон — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «канониры» разгромили «Ипсвич Таун» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме. Матчем ранее «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» (2:1) в Лиге чемпионов.

    У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. За этот отрезок «Арсенал» 6 раз победил и 5 раз сыграл вничью.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль, Габриэль Жезус, Кай Хаверц, Жоржиньо и Такехиро Томиясу (у всех — травмы).

    Состояние команды: Сейчас «Арсенал» в полном порядке. Единственная мотивация «канониров» в АПЛ — сохранить 2-ю строчку в лиге, ведь конкуренты могут наступать на пятки.

    Стоит отметить, что у «Арсенала» самая надежная оборона в лиге. «Канониры» пропустили 27 голов в 33-х встречах при 61-м забитом — отличные показатели.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Команда занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 44 ока за 33 тура. «Кристал Пэлас» точно сохранит прописку в лиге, но и на еврокубки не претендует.

    Стоит отметить, что «орлы» довольно неплохо выступают в гостях, занимая 8-е место в лиге по результатам встреч на чужом поле. «Кристал Пэлас» набрал 23 очка из 48-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда сыграла вничью с «Борнмутом» (0:0), а до этого «Кристал Пэлас» крупно проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:5, пропустив 4 гола уже в 1-м тайме.

    В последних 5-и встречах в чемпионате Англии команда обыграла только «Брайтон» (2:1), а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. За этот период «Кристал Пэлас» также уступил «Манчестер Сити» (2:5) и поделил очки с «Саутгемптоном» (1:1).

    Не сыграют: Крис Ричардс (красная карточка), Шейх Дукоре и Чади Риад (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Кристал Пэлас» уже доигрывают нынешний сезон. Команда еще теоретически может побороться за 8-е место в таблице, но до еврокубков уже не добраться.

    Нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филип Матета замыкает 10-ку лучших бомбардиров в АПЛ. Этот форвард забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи за 32 встречи.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 11-и последних матчей во всех турнирах

    • В последних 5-и встречах в АПЛ «Кристал Пэлас» выиграл только 1 раз

    • «Арсенал» непременно обыгрывал «Кристал Пэлас» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.42, победа «Кристал Пэлас» — 7.90, ничья — за 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Канониры» начнут забивать голы уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Арсенала» 1 больше в 1-м тайме за 2.55.

    Прогноз: «Арсенал» уверенно победит соперника. Команда не будет терять 2-е место на финише чемпионата.

    Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал — Кристал Пэлас?

    Матч Арсенал — Кристал Пэлас состоится 23 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал «Арсенала» 1 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал — Кристал Пэлас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал «Арсенала» 1 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал — Кристал Пэлас?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал — Кристал Пэлас?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.42, победа «Кристал Пэлас» — 7.90, ничья — за 4.60.

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    Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставка за 2.55, статистика, коэффициенты матча 23.04.202522:00. «Канониры» уверенно обыграют соперника?
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