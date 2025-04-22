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    Слишкович: Против «Крыльев Советов» нам надо показать агрессивный футбол

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    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович считает, что его команда сможет создать большие проблемы «Крыльям Советов» в 26-м туре РПЛ, если сыграет агрессивно на каждом участке поля.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Хорошая команда, которая играет в вертикальный футбол, которая не боится играть в футбол. Так что вообще будет иначе, нежели с махачкалинским "Динамо". Подход к игре должен быть чуть‑чуть другой.

    Мы должны показывать агрессивный футбол, который нужен против такого соперника, чтобы не позволить ему играть. Потому что, если "Крылья" начинают играть, они могут создать проблемы любой команде в РПЛ, — сказал Слишкович в эфире "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    В 25-м туре "Оренбург" победил махачкалинское "Динамо" со счетом 2:1. Игра с "Крыльями Советов" состоится 27 апреля. Сейчас команда Слишковича идет на 15-м месте с 17 очками.

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