The Telegraph: Постекоглу покинет «Тоттенхэм» по окончанию сезона

Главный тренер, вероятнее всего, может покинуть клуб в конце сезона даже в случае победы в Лиге Европы. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что «шпоры» могут как уволить австралийца, так и прекратить сотрудничество по соглашению сторон.

По информации источника, основными кандидатами на смену Постекоглу являются Андони Ираола из «Борнмута» и Марку Силва из «Фулхэма». Также рассматривается вариант с приглашением Томаса Франка из «Брентфорда».

В текущем сезоне «Тоттенхэм» занимает 16-е место в АПЛ с 37 очками после 33-х туров. В Лиге Европы лондонцы дошли до полуфинала турнира, где сыграют с норвежским «Буде-Глимтом».