Гвардиола: О'Райли должен совершенствоваться

Наставник «Манчестер Сити»оценил игру 20-летнего хавбека

В текущем сезоне футболист провел за «горожан» 14 матчей, забил 5 голов и сделал два ассиста.

«Сезон длинный, и у нас одна игра в неделю, чтобы он мог восстановиться. Нам нужно посмотреть, сможет ли он играть каждые три дня. Это реальность, и я очень восхищаюсь тем, что он играет на позиции, на которой никогда раньше не играл.

Он учится и, конечно, должен совершенствоваться, но с мячом он хорош», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Манчестер Сити» находится на 5-м месте в таблице, набрав 58 очков.