Слот высказался о победе «Ливерпуля» в матче с «Лестером»

Арне Слот Фото: globallookpress.com
«Да, было тяжело, но этого следует ожидать, когда вы забываете реализовывать свои первые моменты.
Здесь начинается вера, на стадионе был аншлаг. Конечно, болельщики были на стороне хозяев, хотя в обычной ситуации при счете 0:0 они были бы более критичны.
Думаю, что мы создали два очень серьезных момента за первые пять минут, а в первые 15-20 минут второго тайма, на мой взгляд, мы создавали один момент за другим.
Не думаю, что с тех пор, как я здесь, мы когда-то проводили матч с таким количеством хороших моментов, ни одного из которых мы не реализовали. В итоге нам понадобился стандарт, чтобы забить — он не был таким уж большим шансом, но Трент отлично завершил», — цитирует Слота ВВС.