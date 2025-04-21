Слот высказался о победе «Ливерпуля» в матче с «Лестером»

Наставник «Ливерпуля»прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в матче АПЛ. Встреча состоялась 20 апреля.

«Да, было тяжело, но этого следует ожидать, когда вы забываете реализовывать свои первые моменты.

Здесь начинается вера, на стадионе был аншлаг. Конечно, болельщики были на стороне хозяев, хотя в обычной ситуации при счете 0:0 они были бы более критичны.

Думаю, что мы создали два очень серьезных момента за первые пять минут, а в первые 15-20 минут второго тайма, на мой взгляд, мы создавали один момент за другим.

Не думаю, что с тех пор, как я здесь, мы когда-то проводили матч с таким количеством хороших моментов, ни одного из которых мы не реализовали. В итоге нам понадобился стандарт, чтобы забить — он не был таким уж большим шансом, но Трент отлично завершил», — цитирует Слота ВВС.