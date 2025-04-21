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    Слот высказался о победе «Ливерпуля» в матче с «Лестером»

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в матче АПЛ. Встреча состоялась 20 апреля.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Да, было тяжело, но этого следует ожидать, когда вы забываете реализовывать свои первые моменты.

    Здесь начинается вера, на стадионе был аншлаг. Конечно, болельщики были на стороне хозяев, хотя в обычной ситуации при счете 0:0 они были бы более критичны.

    Думаю, что мы создали два очень серьезных момента за первые пять минут, а в первые 15-20 минут второго тайма, на мой взгляд, мы создавали один момент за другим.

    Не думаю, что с тех пор, как я здесь, мы когда-то проводили матч с таким количеством хороших моментов, ни одного из которых мы не реализовали. В итоге нам понадобился стандарт, чтобы забить — он не был таким уж большим шансом, но Трент отлично завершил», — цитирует Слота ВВС.

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