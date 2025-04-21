Галактионов: Мы с Сулеймановым поняли друг друга

Главный тренер «Локомотива»сообщил, что между ним и нападающимустранены разногласия, игрок понял, что был неправ когда сообщил, что мало играет.

«Мест в стартовом составе всего 11. Наша профессия — выбирать определенную модель игры, которую мы тренируем в зависимости от игры соперника. Сулейманов признал эмоциональную ошибку. Мы исходим из этого, а также из функционального состояние игроков.

Понятно, что для кого‑то такой выбор неприятен. В любой команде есть ребята, которые переживают, что мало играют или вообще не играют. Когда у ребят возникают вопросы, мы всегда открыты, частные беседы мы постоянно проводим.

К сожалению, Тимур немного сэмоционировал после матча. Зачастую эмоции — не лучший союзник для того, чтобы решать какие‑то конкретные задачи. К таким вопросам надо подходить рационально.

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Но мы после этой ситуации поговорили, спокойно все обсудили, он сам признал свою ошибку. У нас не осталось никаких недомолвок», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

В этом сезоне 25-летний Сулейманов сыграл 24 игры в РПЛ и забил в них один мяч.