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    Полузащитник «Астон Виллы» Уоткинс: Разозлен, что сыграл против ПСЖ всего 20 минут

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    Олли Уоткинс, нападающий «Астон Виллы», поделился своим разочарованием из-за того, что не попал в стартовый состав на оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Олли Уоткинс
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    Олли Уоткинс

    «Я провёл всего по 20 минут в каждом из матчей с "ПСЖ". Не буду скрывать, меня это очень злило, и я дал понять Унаи Эмери, что недоволен. Пропустить такие важные игры — для меня новый опыт», — приводит слова Уоткинса ESPN

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Астон Вилла» встречалась с «ПСЖ». Общий счёт противостояния составил 5:4 в пользу французского клуба.

    Олли Уоткинс в этом сезоне сыграл за «Астон Виллу» 33 матча во всех турнирах. На его счету 15 голов и семь голевых передач.

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