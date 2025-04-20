Полузащитник «Астон Виллы» Уоткинс: Разозлен, что сыграл против ПСЖ всего 20 минут

Олли Уоткинс, нападающий, поделился своим разочарованием из-за того, что не попал в стартовый состав на оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов против

«Я провёл всего по 20 минут в каждом из матчей с "ПСЖ". Не буду скрывать, меня это очень злило, и я дал понять Унаи Эмери, что недоволен. Пропустить такие важные игры — для меня новый опыт», — приводит слова Уоткинса ESPN

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Астон Вилла» встречалась с «ПСЖ». Общий счёт противостояния составил 5:4 в пользу французского клуба.

Олли Уоткинс в этом сезоне сыграл за «Астон Виллу» 33 матча во всех турнирах. На его счету 15 голов и семь голевых передач.