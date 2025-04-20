Николич: «Крылья» отлично оборонялись, мы пропускали контратаки

Главный тренер московскогопрокомментировал матч против(1:1).

«Спасибо каждому болельщику, кто пришёл во время большого праздника. Нервная игра. Много причин, почему так случилось. "Крылья" отлично оборонялись, мы пропускали контратаки. Нам надо было терпеть, замены сработали, но потом привезли гол сами себе.

Но серия без поражений продолжается, хотя хотелось бы победить. А дальше не хочу ничего обсуждать, не хочется получать штрафы. Надо держать нервы при себе», — цитирует Николича «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 11-й позиции (27).