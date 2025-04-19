ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Селюк«Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах
    Все новости спорта

    «Мальорка» и «Леганес» разошлись миром

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Мальорка Леганес
    «Мальорка» и «Леганес» сыграли вничью в матче 32-го тура Ла Лиги — 0:0.

    Кайл Ларин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайл Ларин

    За 90 минут встречи команды так и не смогли отличиться.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Леганес 0:0
    Мальорка: Доминик Грейф, Пабло Маффео (Матеу Морей, 85'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хосе Копете, Хоан Мохика (Антонио Латорре, 85'), Дани Родригес (Антонио Санчес, 64'), Саму Кошта, Серхи Дардер, Абдон Пратс (Marc Domenec, 64'), Кайл Ларин Леганес: Марко Дмитрович, Адриа Альтимира, Хавьер Эрнандес, Серхио Гонсалес, Хорхе Саэнс, Валентен Розье, Сейдуба Сиссе (Оскар Родригес, 76'), Иван Неу (Дарко Брашанац, 80'), Ренато Тапиа, Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 76'), Yan Diomande Предупреждения: Jagoba Arrasate (37'), Дани Родригес (44'), Пабло Маффео (59'), Иван Неу (76')

    «Мальорка» занимает 6-е место в Ла Лиге с 44 очками. В активе «Леганеса» — 19-е место в таблице и 29 очков.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Атлетик» много не забьют
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Арсенал» не заметит «трактористов»
  • «Ипсвич» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ливерпуль» пройдется катком по сопернику
  • «Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 20 апреля
  • Завтра в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры