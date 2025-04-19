«Мальорка» и «Леганес» разошлись миром

сыграли вничью в матче 32-го тура Ла Лиги — 0:0.

За 90 минут встречи команды так и не смогли отличиться.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Леганес 0:0 Мальорка: Доминик Грейф, Пабло Маффео (Матеу Морей, 85'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хосе Копете, Хоан Мохика (Антонио Латорре, 85'), Дани Родригес (Антонио Санчес, 64'), Саму Кошта, Серхи Дардер, Абдон Пратс (Marc Domenec, 64'), Кайл Ларин Леганес: Марко Дмитрович, Адриа Альтимира, Хавьер Эрнандес, Серхио Гонсалес, Хорхе Саэнс, Валентен Розье, Сейдуба Сиссе (Оскар Родригес, 76'), Иван Неу (Дарко Брашанац, 80'), Ренато Тапиа, Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 76'), Yan Diomande Предупреждения: Jagoba Arrasate (37'), Дани Родригес (44'), Пабло Маффео (59'), Иван Неу (76')

«Мальорка» занимает 6-е место в Ла Лиге с 44 очками. В активе «Леганеса» — 19-е место в таблице и 29 очков.

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