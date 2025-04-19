«Ипсвич» в зоне вылета. Терять ему нечего, так как отставание от 17-й строчки уже очень большое и вряд ли «трактористам» удастся спастись. Клуб попытается подпортить лондонцам настроение также как это было в прошлом туре с «Челси» (2:2).
«Арсенал» проиграл гонку за титул. Разница в 13 очков за 6 туров о конца сезона — это серьезный разрыв. Однако «канониры» вряд ли будут сдаваться и постараются повторить успех прошлого поединка с «Ипсвичем». В первом круге команда Артеты выиграла 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают такие котировки: 8.00 на победу «Ипсвича», 5.00 на ничью и 1.37 на победу «Арсенала».
- Искусственный интеллект считает, что «Ипсвич» добьется ничьи 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ипсвич» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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