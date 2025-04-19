20 апреля на «Портман Роуд» состоится встречав рамках 33-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры в 16:00 по мск.

«Ипсвич» в зоне вылета. Терять ему нечего, так как отставание от 17-й строчки уже очень большое и вряд ли «трактористам» удастся спастись. Клуб попытается подпортить лондонцам настроение также как это было в прошлом туре с «Челси» (2:2).

«Арсенал» проиграл гонку за титул. Разница в 13 очков за 6 туров о конца сезона — это серьезный разрыв. Однако «канониры» вряд ли будут сдаваться и постараются повторить успех прошлого поединка с «Ипсвичем». В первом круге команда Артеты выиграла 1:0.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры дают такие котировки: 8.00 на победу «Ипсвича», 5.00 на ничью и 1.37 на победу «Арсенала».

Искусственный интеллект считает, что «Ипсвич» добьется ничьи 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ипсвич» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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