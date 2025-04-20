20 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Арсенал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» стоят на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Ипсвич» на 14 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 67 мячей в 32 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трактористы» подписали мировую с «Челси» (2:2).

До того команда была бита «Вулверхэмптоном» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Борнмуту» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Ипсвич» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Уэс Барнс, Ариянет Мурич, Калвин Филлипс, Сэмми Смодикс — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Трактористы» нынче смотрятся не столь выгодно. Команда уже почти потеряла шансы на спасение.

Матчи с «Арсеналом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ипсвич» победил 1 раз при четырех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены до конца сражаться за место в АПЛ. Да и «канониров» команда не обыгрывает уже 14 лет.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» еще борются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Арсенал» на 13 зачетных пунктов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Канониры» переиграли мадридский «Реал» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Брентфорд» (1:1). А вот первый поединок с «Реалом» завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль, Кай Хаверц, Жоржиньо, Габриэл Жезус — травмированы.

Состояние команды: «Канониры» нынче находятся на подъеме. Вот только угнаться за «Ливерпулем» уже вряд ли получится.

При этом «Арсенал» не особенно преуспевает в плане реализации. «Канониры» настреляли 57 мячей в 32 матчах чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды весьма сложная ситуация. Плюс не столь эффективен Букайо Сака, отличившийся лишь 6 забитыми мячами в АПЛ.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Канониры» явно сильнее соперника, к тому же не собираются сдаваться в чемпионской гонке.

Статистика для ставок

«Канониры» не проигрывают почти 2 месяца

«Ипсвич» забивает в среднем фактически гол за матч

«Канониры» в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Канониры» еще борются за чемпионский титул, да и оппонент пропускает многовато.

«Арсенал» на голову сильнее одного из аутсайдеров АПЛ, и уж точно не допустят его недооценки.

Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75