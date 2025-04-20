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    «Арсенал» не заметит «трактористов»

    Ипсвич — Арсенал: прогноз ставок (к. 2.10) на матч АПЛ 20 апреля 2025 года

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    Мартин Эдегор
    20 апреля в 33-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ипсвич» и «Арсенал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2025 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 16:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Трактористы» стоят на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Ипсвич» на 14 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 67 мячей в 32 матчах.

    Ипсвич Таун — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трактористы» подписали мировую с «Челси» (2:2).

    До того команда была бита «Вулверхэмптоном» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Борнмуту» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Ипсвич» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Уэс Барнс, Ариянет Мурич, Калвин Филлипс, Сэмми Смодикс — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Трактористы» нынче смотрятся не столь выгодно. Команда уже почти потеряла шансы на спасение.

    Матчи с «Арсеналом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ипсвич» победил 1 раз при четырех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены до конца сражаться за место в АПЛ. Да и «канониров» команда не обыгрывает уже 14 лет.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» еще борются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Арсенал» на 13 зачетных пунктов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Канониры» переиграли мадридский «Реал» (2:1).

    До того команда не смогла одолеть «Брентфорд» (1:1). А вот первый поединок с «Реалом» завершился яркой викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль, Кай Хаверц, Жоржиньо, Габриэл Жезус — травмированы.

    Состояние команды: «Канониры» нынче находятся на подъеме. Вот только угнаться за «Ливерпулем» уже вряд ли получится.

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    При этом «Арсенал» не особенно преуспевает в плане реализации. «Канониры» настреляли 57 мячей в 32 матчах чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды весьма сложная ситуация. Плюс не столь эффективен Букайо Сака, отличившийся лишь 6 забитыми мячами в АПЛ.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Канониры» явно сильнее соперника, к тому же не собираются сдаваться в чемпионской гонке.

    Статистика для ставок

    • «Канониры» не проигрывают почти 2 месяца

    • «Ипсвич» забивает в среднем фактически гол за матч

    • «Канониры» в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Канониры» еще борются за чемпионский титул, да и оппонент пропускает многовато.

    «Арсенал» на голову сильнее одного из аутсайдеров АПЛ, и уж точно не допустят его недооценки.

    Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ипсвич — Арсенал?

    Матч Ипсвич — Арсенал состоится 20 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ипсвич — Арсенал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Арсенала» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ипсвич — Арсенал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Арсенала» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ипсвич — Арсенал?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ипсвич — Арсенал?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

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    Ипсвич — Арсенал: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 20.04.202516:00. «Арсенал» не заметит «трактористов»
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