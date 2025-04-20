Ипсвич Таун
Арсенал Лондон
«Ипсвич»
Турнирное положение: «Трактористы» стоят на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.
При этом «Ипсвич» на 14 очков отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 67 мячей в 32 матчах.
Ипсвич Таун — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трактористы» подписали мировую с «Челси» (2:2).
До того команда была бита «Вулверхэмптоном» (1:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Борнмуту» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Ипсвич» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Уэс Барнс, Ариянет Мурич, Калвин Филлипс, Сэмми Смодикс — травмированы.
Состояние команды: «Трактористы» нынче смотрятся не столь выгодно. Команда уже почти потеряла шансы на спасение.
Матчи с «Арсеналом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ипсвич» победил 1 раз при четырех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены до конца сражаться за место в АПЛ. Да и «канониров» команда не обыгрывает уже 14 лет.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» еще борются за чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Арсенал» на 13 зачетных пунктов отстает от лидера. При этом в собственные ворота команда пропустила 27 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Канониры» переиграли мадридский «Реал» (2:1).
До того команда не смогла одолеть «Брентфорд» (1:1). А вот первый поединок с «Реалом» завершился яркой викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэль, Кай Хаверц, Жоржиньо, Габриэл Жезус — травмированы.
Состояние команды: «Канониры» нынче находятся на подъеме. Вот только угнаться за «Ливерпулем» уже вряд ли получится.
При этом «Арсенал» не особенно преуспевает в плане реализации. «Канониры» настреляли 57 мячей в 32 матчах чемпионата Англии.
В кадровом плане у команды весьма сложная ситуация. Плюс не столь эффективен Букайо Сака, отличившийся лишь 6 забитыми мячами в АПЛ.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Канониры» явно сильнее соперника, к тому же не собираются сдаваться в чемпионской гонке.
Статистика для ставок
- «Канониры» не проигрывают почти 2 месяца
- «Ипсвич» забивает в среднем фактически гол за матч
- «Канониры» в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 2.45Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.93Лас-Пальмас — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Монако — Страсбур: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Канониры» еще борются за чемпионский титул, да и оппонент пропускает многовато.
«Арсенал» на голову сильнее одного из аутсайдеров АПЛ, и уж точно не допустят его недооценки.
Ставка: Фора «Арсенала» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75