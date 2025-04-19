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    Нападающий «Динамо» Гладышев: В последнее время мы играем хорошо, но нет результата

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    Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о результатах своей команды в последних матчах российской Премьер-лиги.

    Ярослав Гладышев — нападающий московского «Динамо»
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    Ярослав Гладышев — нападающий московского «Динамо»

    «В последнее время мы играем хорошо, но нет результата. Самое главное, чтобы эта чёрная полоса быстрее прошла, ведь после неё всегда наступает белая.

    Надеюсь, что она начнётся уже с "Рубина" и будет продолжаться до конца сезона», — передает слова Гладышева официальный сайт «Динамо».

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    • Матч между «Динамо» М и «Рубином» в рамках 25-го тура РПЛ состоится 20-го апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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