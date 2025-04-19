Нападающий «Динамо» Гладышев: В последнее время мы играем хорошо, но нет результата

Форвард московскоговысказался о результатах своей команды в последних матчах российской Премьер-лиги.

«В последнее время мы играем хорошо, но нет результата. Самое главное, чтобы эта чёрная полоса быстрее прошла, ведь после неё всегда наступает белая.

Надеюсь, что она начнётся уже с "Рубина" и будет продолжаться до конца сезона», — передает слова Гладышева официальный сайт «Динамо».

Матч между «Динамо» М и «Рубином» в рамках 25-го тура РПЛ состоится 20-го апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.