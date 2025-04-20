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    Сможет ли «Динамо» выиграть у «Рубина»?

    Динамо — Рубин: прогноз и ставка за 2.12 на РПЛ 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Рубин»
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    Бителло («Динамо»)
    20 апреля в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Апреля 2025 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 14:00 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: московская команда продолжает отчаянную борьбу за тройку сильнейших в текущем сезоне.

    Пока что «динамики» имеют в своем активе 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

    Динамо — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Москвы смог забить 50 мячей, а пропустил всего 28.

    Последние матчи: среди недели «бело-голубые» сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и вылетели в Пути регионов Кубок России.

    Перед этим москвичи поделили очки с «Пари НН» (1:1), но проиграли ЦСКА (1:3).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    До этого столичный коллектив смог победить «Оренбург» (5:1), но уступил «Локомотиву» (1:2).

    Не сыграют: в составе команд из столицы России травмирован Константин Тюкавин.

    Состояние команды: подопечные Марцела Лички сейчас на четыре балла отстают от третьей позиции, поэтому еще все возможно, но за чемпионство «Динамо» уже точно не поборется.

    Учитывая, что в прошлом сезоне «Динамо» претендовало на чемпионство и в итоге стало третьим, то в этом сезоне такой результат будет считаться провальным.

    «Рубин»

    Турнирное положение: казанский коллектив является середняком текущего сезона российского чемпионата.

    «Рубиновые» в настоящий момент идут на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.

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    • Команда из Казани смогла 31 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах казанцы победили «Локомотив» (1:0), но сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

    До этого же команда из столицы Татарстана уступила «Зениту» (0:4), но выиграла у «Пари НН» (1:0).

    Перед этим «Рубин» также вылетел из Кубка России, уступив «Уралу» (0:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован только Илья Рожков.

    Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова являются крепкими середняками текущего сезона. Команда уже не борется ни за выживание, ни за место даже в топ-5.

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    В прошлом сезоне «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице, поэтому в этом наверняка хочет быть выше в турнирной таблице.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» выиграло только 1 из последних 6 матчей

    • «Рубин» проиграл только 1 из последних 4 матчей

    • в последнем очном матче «Динамо» разгромило «Рубин» со счетом 4:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа «Рубина» — в 5.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому болельщики должны увидеть большое количество голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.12.

    Прогноз: «Динамо» нужнее победа в этой игре и команда сильнее, поэтому москвичи должны побеждать.

    Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо — Рубин?

    Матч Динамо — Рубин состоится 20 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо — Рубин?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 3.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо — Рубин?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 3» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Рубин?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо — Рубин?

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа «Рубина» — в 5.70.

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