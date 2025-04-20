Динамо
Рубин
«Динамо»
Турнирное положение: московская команда продолжает отчаянную борьбу за тройку сильнейших в текущем сезоне.
Пока что «динамики» имеют в своем активе 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.
Динамо — Рубин: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Москвы смог забить 50 мячей, а пропустил всего 28.
Последние матчи: среди недели «бело-голубые» сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и вылетели в Пути регионов Кубок России.
Перед этим москвичи поделили очки с «Пари НН» (1:1), но проиграли ЦСКА (1:3).
До этого столичный коллектив смог победить «Оренбург» (5:1), но уступил «Локомотиву» (1:2).
Не сыграют: в составе команд из столицы России травмирован Константин Тюкавин.
Состояние команды: подопечные Марцела Лички сейчас на четыре балла отстают от третьей позиции, поэтому еще все возможно, но за чемпионство «Динамо» уже точно не поборется.
Учитывая, что в прошлом сезоне «Динамо» претендовало на чемпионство и в итоге стало третьим, то в этом сезоне такой результат будет считаться провальным.
«Рубин»
Турнирное положение: казанский коллектив является середняком текущего сезона российского чемпионата.
«Рубиновые» в настоящий момент идут на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.
Команда из Казани смогла 31 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах казанцы победили «Локомотив» (1:0), но сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
До этого же команда из столицы Татарстана уступила «Зениту» (0:4), но выиграла у «Пари НН» (1:0).
Перед этим «Рубин» также вылетел из Кубка России, уступив «Уралу» (0:1).
Не сыграют: дисквалифицирован только Илья Рожков.
Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова являются крепкими середняками текущего сезона. Команда уже не борется ни за выживание, ни за место даже в топ-5.
В прошлом сезоне «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице, поэтому в этом наверняка хочет быть выше в турнирной таблице.
Статистика для ставок
- «Динамо» выиграло только 1 из последних 6 матчей
- «Рубин» проиграл только 1 из последних 4 матчей
- в последнем очном матче «Динамо» разгромило «Рубин» со счетом 4:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа «Рубина» — в 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.
- 2.45Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.35Акрон — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.60Локомотив — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому болельщики должны увидеть большое количество голов.
Ставка: тотал больше 3 за 2.12.
Прогноз: «Динамо» нужнее победа в этой игре и команда сильнее, поэтому москвичи должны побеждать.
Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 2.00.