20 апреля в матче 25-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» и «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Рубин», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: московская команда продолжает отчаянную борьбу за тройку сильнейших в текущем сезоне.

Пока что «динамики» имеют в своем активе 43 очка и занимают пятое место в турнирной таблице.

Коллектив из Москвы смог забить 50 мячей, а пропустил всего 28.

Последние матчи: среди недели «бело-голубые» сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и вылетели в Пути регионов Кубок России.

Перед этим москвичи поделили очки с «Пари НН» (1:1), но проиграли ЦСКА (1:3).

Прогнозы и ставки на РПЛ

До этого столичный коллектив смог победить «Оренбург» (5:1), но уступил «Локомотиву» (1:2).

Не сыграют: в составе команд из столицы России травмирован Константин Тюкавин.

Состояние команды: подопечные Марцела Лички сейчас на четыре балла отстают от третьей позиции, поэтому еще все возможно, но за чемпионство «Динамо» уже точно не поборется.

Учитывая, что в прошлом сезоне «Динамо» претендовало на чемпионство и в итоге стало третьим, то в этом сезоне такой результат будет считаться провальным.

«Рубин»

Турнирное положение: казанский коллектив является середняком текущего сезона российского чемпионата.

«Рубиновые» в настоящий момент идут на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.

Команда из Казани смогла 31 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах казанцы победили «Локомотив» (1:0), но сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

До этого же команда из столицы Татарстана уступила «Зениту» (0:4), но выиграла у «Пари НН» (1:0).

Перед этим «Рубин» также вылетел из Кубка России, уступив «Уралу» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицирован только Илья Рожков.

Состояние команды: подопечные Рашида Рахимова являются крепкими середняками текущего сезона. Команда уже не борется ни за выживание, ни за место даже в топ-5.

В прошлом сезоне «Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице, поэтому в этом наверняка хочет быть выше в турнирной таблице.

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло только 1 из последних 6 матчей

«Рубин» проиграл только 1 из последних 4 матчей

в последнем очном матче «Динамо» разгромило «Рубин» со счетом 4:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа «Рубина» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: команды играют достаточно результативно, поэтому болельщики должны увидеть большое количество голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.12.

Прогноз: «Динамо» нужнее победа в этой игре и команда сильнее, поэтому москвичи должны побеждать.

Ставка: победа «Динамо» с форой-1 за 2.00.