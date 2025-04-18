Семин: Личка сделал много хорошего для «Динамо»

Экс-наставник «Локомотива»высказался о будущем главного тренера «Динамо». По мнению Семина, специалист должен доработать нынешний сезон.

«Давайте этот сезон доведем. В дальнейшем, наверное, руководители будут принимать какие-то решения. У него тоже плюсов много. Основной — команда проповедует свой стиль. Он уже виден. Видны атакующие действия. Много молодых игроков выходит. Есть футболисты, которые вызывают интерес у других клубов. Он сделал много хорошего для "Динамо" за этот период.

Мы не подводим итог его работы. Итог нужно подводить, когда закончится сезон, и принимать решения. Сейчас, думаю, не имеет смысла даже об этом говорить. Нужно спокойно работать. Пусть играют. Есть еще шесть игр. За это время многое может измениться», — сказал Семин «СЭ».

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В чемпионате России «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды 43 набранных очка.