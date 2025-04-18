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    Мареска: К сожалению, мы упускаем очень простые моменты

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    Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о поражении от польской «Легии» (1:2) в Лиге конференций.

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    Несмотря на поражение при своих фанатах, «Челси» вышел в следующий раунд благодаря победе в Варшаве со счетом 3:0. Общий счет по сумме двух встреч — 4:2 в пользу лондонцев.

    «Конечно, мы недовольны поражением. Мы пытались улучшить результат после победы со счетом 3:0 в первом матче, меняя игроков и избегая травм. Для нас это неудача, потому что мы проиграли.

    К сожалению, мы упускаем очень простые моменты. В первые пять минут у нас было два шанса, но такое может случиться. Надеюсь, очень скоро Нико Джексон и Коул Палмер смогут начать забивать голы, потому что они очень важны для нас. На данный момент самым результативным игроком для нас является Кукурелья, что не очень хорошо, потому что он не тот, кто должен забивать голы.

    Для меня это процесс обучения, особенно учитывая количество игр, которые мы провели за весь сезон. Необходимо играть каждые три дня и решать, когда проводить ротацию игроков. У нас заключительная часть сезона, впереди шесть матчей в Премьер-лиге и полуфинал, то есть впереди ещё восемь игр, и по разным причинам все они для нас являются финалами», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА.

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    Лондонский клуб в полуфинале встретится с венским «Рапидом» или стокгольмским «Юргорденом».

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