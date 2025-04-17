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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    Тарханов объяснил, почему нападающий ЦСКА Мусаев перестал забивать голы

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    Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о проблемах нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева с результативностью.

    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА
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    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА

    «Не знаю, что происходит с Тамерланом Мусаевым весной. Его нельзя назвать суперфорвардом, но он старательный парень. Ему не хватает мастерства, поэтому он и не забивает. Даже дело не в переходе на новую тактическую схему ЦСКА. Дело в том, как Мусаев играет. Футболист должен уметь играть в разных схемах.

    Гуарирапа — хороший нападающий, который начал забивать за ЦСКА. В "Сочи" ему больше доверяли, и он был уверен в себе. В стане армейцев другая конкуренция, в начале сезона он скис. Однако сейчас ему стали больше доверять, и он начал хорошо играть», — сказал Тарханов Чемпионату.

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    • В 2025-м году Мусаев сделал 1 голевую передачу за 8 матчей. В первой части сезона форвард забил 9 голов и оформил 4 ассиста.

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