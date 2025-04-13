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    РПЛ. «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку

    Итоги 24-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» — «Краснодар»
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    «Зенит» — «Краснодар»
    За 6 туров до окончания сезона российской Премьер-лиги «Зенит» смог включиться в чемпионскую гонку, создав конкуренцию лидеру «Краснодару». «Спартак» и ЦСКА пока бьются за место в первой тройке, рядом «Динамо» и «Локомотив».

    Изменения в турнирной таблице

    Всего две перестановки произошли в таблице РПЛ по итогам матчей 24 тура. «Зенит» поднялся на второе место, опередив «Спартак». Также местами в первенстве поменялись «Рубин» и «Ростов», которые расположились на 7 и 8 строчках соответственно.

    Матч тура

    У «Краснодара» была прекрасная возможность увеличить преимущество над конкурентами до 8 очков. Однако лидер РПЛ потерпел фиаско в центральном матче 24 тура «Зениту» (1:4).

    Хотя краснодарцы первыми вышли вперёд в матче, на 16-й минуте мяч в сетку ворот «лазурных» отправил Никита Кривцов. Ответный гол «Зенит» организовал на 29-й строчке, отличился Андрей Мостовой. Под занавес тайма Лусиано Гонду вывел невский клуб вперёд.

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    • Во втором тайме футболисты из Санкт-Петербурга забили ещё два: авторами мяча стали Максим Глушенков и Луис Энрике.

    Таким образом «Зенит» набрал 50 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице российского первенства. «Краснодар» несмотря на поражение, остался на первой строчке с активом 52 балла.

    4 очка на четверых

    Всего 4 очка набрали московские клубы в минувшем туре. К примеру, «Спартак» потерпел поражение в домашних стенах от «Динамо» из Махачкалы (1:2). ЦСКА в свою очередь переиграл аутсайдера лиги «Оренбург» (0:2).

    По итогам матчей 24 тура «Спартак» и ЦСКА аккумулировали по 47 пунктов, расположившись на 3 и 4 местах соответственно.

    «Зенит» — ЦСКА
    globallookpress.com

    В топ-5 входит «Динамо», который сыграл вничью «Пари НН» (1:1) и набрал 43 балла. Далее в таблице расположился «Локомотив», у которого 41 пункт, «железнодорожники» проиграли «Рубину» (0:1).

    Выделим ещё один матч в туре, в котором «Крылья Советов» переиграли «Химки» со счётом 3:1.

    Зоны стыков и вылета

    В зоне стыковых матчей «Ахмат», который занимает 13 место в турнирной таблице. Клуб из Грозного добился победы над командой «Ростов» (2:1) и набрал 23 очка. «Пари НН» после ничьи с «Динамо», заработал 20 очков, заняв 14 место в первенстве.

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    • В зоне вылета «Факел» (15 место) у которого 15 пунктов, воронежский клуб проиграл «Акрону» (0:1). Замыкает турнирную таблицу в российской Премьер-лиге «Оренбург» (16 место и 14 баллов)

    Тур № 25

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут 19 и 20 апреля.

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    Лидер чемпионата «Краснодар» примет на своём поле «Ахмат», игра запланирована на 19 апреля.

    На 19 апреля также запланированы матчи с участием команд топ-уровня: «Спартак» отправится на выезд к «Акрону», «Локомотив» примет «Пари НН».

    Календарь и таблица РПЛ

    В воскресенье, 20 апреля ЦСКА дома сыграет против «Крыльев Советов», «Динамо» примет «Рубин», а чемпион России «Зенит» сразится с «Химками».

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