Осинькин: Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв из-за травмы

Главный тренервысказался о текущем состоянии полузащитника команды

«В матче с "Акроном" Антон получил травму, не стоило выпускать его в матче с махачкалинским "Динамо". Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв. До матча с "Химками" Антон не выходил в основе, но потом провёл полноценную тренировочную неделю и показал неплохой второй тайм», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Зиньковский, контракт которого принадлежит «Спартаку», провел шесть матчей за «Крылья Советов», в которых не смог отметиться голами или ассистами.