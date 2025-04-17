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    Осинькин: Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв из-за травмы

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о текущем состоянии полузащитника команды Антона Зиньковского.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «В матче с "Акроном" Антон получил травму, не стоило выпускать его в матче с махачкалинским "Динамо". Зиньковский не тренировался три недели, у него был большой перерыв. До матча с "Химками" Антон не выходил в основе, но потом провёл полноценную тренировочную неделю и показал неплохой второй тайм», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Зиньковский, контракт которого принадлежит «Спартаку», провел шесть матчей за «Крылья Советов», в которых не смог отметиться голами или ассистами.

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