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    Куртуа: «Реал» проиграл «Арсеналу», который превзошел нас

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о вылете мадридского клуба из Лиги чемпионов. Команда уступила «Арсеналу».

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Когда отбиваешь пенальти, вера в успех начинает расти. В начале матча у нас были хорошие моменты. Болельщики подталкивали нас. Но "Арсенал" — хорошо организованная команда, которая блестяще играет в обороне. На помощь защитникам приходят вингеры и даже центрфорвард.

    В перерыве казалось, что, если забьем первыми, у нас будут шансы в этом противостоянии. Счет открыл "Арсенал", но мы мгновенно отыгрались и продолжали верить, однако недостаточно хорошо сыграли в атаке.

    Не припомню, чтобы Райя сегодня сделал хоть один топ-сейв. Мы проиграли "Арсеналу", который превзошел нас. Нужно принять этот факт. Надо тщательно проанализировать, в чем мы можем прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

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    «Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ».

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