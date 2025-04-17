Куртуа: «Реал» проиграл «Арсеналу», который превзошел нас

Голкипер «Реала»высказался о вылете мадридского клуба из Лиги чемпионов. Команда уступила «Арсеналу».

«Когда отбиваешь пенальти, вера в успех начинает расти. В начале матча у нас были хорошие моменты. Болельщики подталкивали нас. Но "Арсенал" — хорошо организованная команда, которая блестяще играет в обороне. На помощь защитникам приходят вингеры и даже центрфорвард.

В перерыве казалось, что, если забьем первыми, у нас будут шансы в этом противостоянии. Счет открыл "Арсенал", но мы мгновенно отыгрались и продолжали верить, однако недостаточно хорошо сыграли в атаке.

Не припомню, чтобы Райя сегодня сделал хоть один топ-сейв. Мы проиграли "Арсеналу", который превзошел нас. Нужно принять этот факт. Надо тщательно проанализировать, в чем мы можем прибавить», — цитирует пресс-служба УЕФА Куртуа.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Арсенал» вышел в полуфинал, где встретится с «ПСЖ».