Кирьяков: «Зениту» будет непросто против ЦСКА в Кубке России

Известный в прошлом нападающий «Динамо» и сборной Россиирассказал, что многого ждет о предстоящего кубкового противостояния между «Зенитом» и ЦСКА.

«ЦСКА в этом сезоне выглядит лучше, чем в прошлом, и находится на ходу. Армейцы даже выигрывают тяжелые матчи, как недавняя игра с "Оренбургом" и прошлые кубковые встречи. ЦСКА вырывает такие встречи, и им везет. Это все вместе дает результат.

У петербуржцев стоит задача выиграть в юбилейный год все. Последние матчи показывают, что "Зенит" отдаст все, чтобы забрать два титула. Пока у них все на мази, но будет тяжело, ведь в недавнем очном матче с ЦСКА армейцы переиграли "Зенит" в борьбе», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на футбол

ЦСКА и «Зенит» сыграют два матча в финале Пути РПЛ Кубка России. Они состоятся 29 апреля и 13 мая.