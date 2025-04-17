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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    «Челси» проиграл «Легии», но вышел в полуфинал Лиги конференций

    «Челси» — «Легия»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Лондонский «Челси» на своем поле уступил варшавской «Легии» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференции со счетом 1:2.

    Марк Кукурелья
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    Марк Кукурелья

    В первом тайме «Легия» открыла счет с пенальти на 10-й минуте — отличился Томаш Пекхарт. Марк Кукурелья сравнял счет на 33-й минуте встречи.

    Во второй половине матча единственным мячом отличились гости — Стив Капуади на 53-й минуте вывел гостей вперед и принес победу варшавянам в Лондоне.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Челси — Легия 1:2
    Голы: 0:1 Томаш Пекхарт (пенальти) (10'), 1:1 Марк Кукурелья (33'), 1:2 Стив Капюади (53') Челси: Филип Йоргенсен, Олуватосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья (Мало Гюсто, 57'), Рис Джеймс, Кирман Дьюсбери-Холл, Коул Палмер (Чуквунонсо Мадуэке, 58'), Кристофер Нкунку, Джейдон Санчо (Педру Нету, 83'), Николас Джексон (Тирик Джордж, 46'), Joshua Acheampong Легия: Владан Ковачевич, Рубен Винагре, Стив Капюади, Радован Панков, Лукиньяс (Mateusz Szczepaniak, 77'), Клод Гонсальвес (Ваган Бичахчян, 86'), Хуэрхен Элитим (Рафал Аугустыняк, 77'), Макси Ойеделе, Томаш Пекхарт (Кацпер Ходына, 67'), Ryoya Morishita, Jan Ziolkowski (Артур Енджейчик, 86') Предупреждения: Филип Йоргенсен (9'), Бенуа Бадьяшиль (48')

    Несмотря на поражение при своих фанатах, «Челси» вышел в следующий раунд благодаря победе в Варшаве со счетом 3:0. Общий счет по сумме двух встреч — 4:2 в пользу лондонцев.

    Лондонский клуб в полуфинале встретится с венским «Рапидом» или стокгольмским «Юргорденом».

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