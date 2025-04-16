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    Экс-футболист ЦСКА Масалтин — об увольнении Артиги: «Тренер встал на сторону футболистов»

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    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Матч ТВ» рассказал о причинах увольнения главного тренера «Химок» Франка Артиги.

    Франк Гарсия
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    Франк Гарсия

    По его словам, тренер был отправлен в отставку из-за того, что встал на сторону игроков в конфликте с клубом по поводу задержек зарплат. Масалитин отметил, что команда демонстрирует достойную игру, однако финансовая ситуация в «Химках» оставляет желать лучшего.

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    • «Как тренеру спрашивать с игроков, которые не получают зарплату? Что должен делать тренер в такой ситуации? Естественно, Артига встал на сторону футболистов, что не понравилось руководству клуба. Пошла волна, убрали тренера», — сказал Масалтин «Матч ТВ».

    В следующем туре «Химки» 20 апреля сыграют в гостях с петербургским «Зенитом».

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