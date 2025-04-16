Экс-футболист ЦСКА Масалтин — об увольнении Артиги: «Тренер встал на сторону футболистов»

Франк Гарсия Фото: globallookpress.com
По его словам, тренер был отправлен в отставку из-за того, что встал на сторону игроков в конфликте с клубом по поводу задержек зарплат. Масалитин отметил, что команда демонстрирует достойную игру, однако финансовая ситуация в «Химках» оставляет желать лучшего.
«Как тренеру спрашивать с игроков, которые не получают зарплату? Что должен делать тренер в такой ситуации? Естественно, Артига встал на сторону футболистов, что не понравилось руководству клуба. Пошла волна, убрали тренера», — сказал Масалтин «Матч ТВ».
В следующем туре «Химки» 20 апреля сыграют в гостях с петербургским «Зенитом».