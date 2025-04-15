ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеАнгличанин, нигериец и француз. Три варианта усиления позиции центрфорварда для «Арсенала»
  • 04:29
    •
    Все новости спорта

    Артига покидает «Химки»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки
    Официальный сайт «Химок» сообщил о расторжении контракта по согласию обеих сторон с главным тренером Франком Артигой.

    Франк Артига
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Артига

    «Мы благодарны Франку, Александру, Джозепу, Хосе и Андони за плодотворную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше. Спасибо за сотрудничество и пережитые вместе яркие моменты! Желаем удачи в дальнейшей карьере и верим в лучшее!» — говорится в заявлении «Химок».

    Календарь и таблица РПЛ

    Вместе с 48-летним испанцем команду покинули его ассистенты Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма.

    С подмосковным клубом Артига работал с лета 2024 года. Также в России он возглавлял московскую «Родину» в Первой лиге.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Урал» создаст проблемы «красно-белым»?!
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 5.40
    •
  • «Авангард» вновь поведет в серии
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры