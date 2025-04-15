Артига покидает «Химки»

Официальный сайтсообщил о расторжении контракта по согласию обеих сторон с главным тренером

«Мы благодарны Франку, Александру, Джозепу, Хосе и Андони за плодотворную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше. Спасибо за сотрудничество и пережитые вместе яркие моменты! Желаем удачи в дальнейшей карьере и верим в лучшее!» — говорится в заявлении «Химок».

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Вместе с 48-летним испанцем команду покинули его ассистенты Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма.

С подмосковным клубом Артига работал с лета 2024 года. Также в России он возглавлял московскую «Родину» в Первой лиге.