Конте: «Наполи» сохраняет чемпионат Италии живым

Наставник «Наполи»высказался о победе команды в матче 32-го тура Серии А с «Эмполи» (3:0).

У неаполитанцев дубль оформил шотландец Скотт Мактоминей, еще один мяч на счету бельгийца Ромелу Лукаку.

«Лукаку и Мактоминей произвели впечатление, но эта победа — результат работы всех. Это успех команды, которая всегда отвечала на запросы и которая теперь начинает пожинать плоды своей приверженности. И я ожидаю, что с этого момента и до конца игроки с большим опытом и харизмой будут делать разницу и брать на себя ответственность. Ромелу, а также Скотт дали мне важные ответы. Мы делаем что-то прекрасное, возможно, неожиданное. И я говорю это с небольшой иронией, но вы должны благодарить нас, мы сохраняем чемпионат живым, иначе громкие заголовки уже бы закончились», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Прогнозы и ставки на Серию А

После 32 матчей «Наполи» идет вторым в таблице Серии А, набрав 68 очков.