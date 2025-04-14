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    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
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    Заварзин: В борьбе за чемпионство первым станет «Зенит»

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    Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
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    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «На золото в РПЛ теперь остаются два кандидата — "Краснодар" и "Зенит". Хотелось бы третьим кандидатом видеть "Спартак", но его в таблице вполне может обогнать ЦСКА. Армейцы могут занять место в тройке. "Спартак" психологически не очень устойчив, он нестабилен, а ЦСКА царапается и потихоньку идёт вперёд.

    Ну, а в борьбе за чемпионство первым станет "Зенит". Краснодарцы свои два очка преимущества потеряют: там есть ещё сложные матчи. И психологически им тяжело. Да и скамейка у "Зенита" посильнее», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

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    • После 24-го туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 50-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (47).

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