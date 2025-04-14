Заварзин: В борьбе за чемпионство первым станет «Зенит»

Бывший гендиректорвысказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«На золото в РПЛ теперь остаются два кандидата — "Краснодар" и "Зенит". Хотелось бы третьим кандидатом видеть "Спартак", но его в таблице вполне может обогнать ЦСКА. Армейцы могут занять место в тройке. "Спартак" психологически не очень устойчив, он нестабилен, а ЦСКА царапается и потихоньку идёт вперёд.

Ну, а в борьбе за чемпионство первым станет "Зенит". Краснодарцы свои два очка преимущества потеряют: там есть ещё сложные матчи. И психологически им тяжело. Да и скамейка у "Зенита" посильнее», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

После 24-го туров в РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 50-ю баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Спартак» (47).