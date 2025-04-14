WhoScored назвал символическую сборную 24-го тура РПЛ

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Больше всего в ней находится представителей тольяттинского «Акрона» (три игрока).

Самый высокий балл (8,3) у сразу четверых футболистов: Максима Глушенкова, Луиса Энрике (оба — «Зенит»), Надера Гандри («Ахмат») и Кирилла Печенина («Крылья Советов»).

Символическая сборная 24-го тура Whoscored