WhoScored назвал символическую сборную 24-го тура РПЛ

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
Больше всего в ней находится представителей тольяттинского «Акрона» (три игрока).
Самый высокий балл (8,3) у сразу четверых футболистов: Максима Глушенкова, Луиса Энрике (оба — «Зенит»), Надера Гандри («Ахмат») и Кирилла Печенина («Крылья Советов»).
Символическая сборная 24-го тура
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Символическая сборная 24-го тура РПЛ
- Вратарь: Тимур Магомедов («Динамо» Мх)
- Защитники: Константин Савичев, Марат Бокоев (оба — «Акрон»), Надер Гандри («Ахмат»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»).
- Полузащитники: Луис Энрике, Максим Глушенков (оба — «Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Хуссем Мрезиг («Динамо» Мх).
- Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артём Дзюба («Акрон»).