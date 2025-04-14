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    WhoScored назвал символическую сборную 24-го тура РПЛ

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    Авторитетный нтернет-портал WhoScored представил свою версию символической сборной 24-го тура РПЛ.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Больше всего в ней находится представителей тольяттинского «Акрона» (три игрока).

    Самый высокий балл (8,3) у сразу четверых футболистов: Максима Глушенкова, Луиса Энрике (оба — «Зенит»), Надера Гандри («Ахмат») и Кирилла Печенина («Крылья Советов»).

    Символическая сборная 24-го тура
    Whoscored

    Символическая сборная 24-го тура РПЛ
    • Вратарь: Тимур Магомедов («Динамо» Мх)
    • Защитники: Константин Савичев, Марат Бокоев (оба — «Акрон»), Надер Гандри («Ахмат»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»).
    • Полузащитники: Луис Энрике, Максим Глушенков (оба — «Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Хуссем Мрезиг («Динамо» Мх).
    • Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов»), Артём Дзюба («Акрон»).

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