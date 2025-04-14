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    Ковач — об ответной игре с «Барселоной»: Чудеса случаются постоянно

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    Главный тренер «Боруссии Дортмунд» Нико Ковач поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «Мы осознаем ситуацию. Чудеса случаются постоянно, но в то же время мы знаем, что "Барселона"не проиграла ни одного официального матча с начала года. Завтра мы должны быть в игре с первой минуты и нуждаемся в поддержке болельщиков», — цитирует Ковача Mundo Deportivo.

    В первом матче «Барселона» разгромила немецкий клуб на домашнем стадионе со счетом 4:0. Ковач объяснил данный результат следствием плохой игры в обороне и отсутствием должной подготовки.

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    • Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией Дортмунд» и «Барселоной» пройдет 16 апреля на «Сигнал Идуна Парк» в Германии.

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