Рой Кин: Нынешний «МЮ» слаб физически и морально

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед»уверен, что нынешним футболистам команде не хватает не только мастерства, но и характера.

«У них уже 14 поражений в лиге. В команде не хватает игроков, которые способны бегать. Нужно анализировать, даже будучи загнанными в угол. Нынешний "Юнайтед" слаб физически и морально. "Ньюкасл" был слишком быстр, слишком силен и более решителен.

Я не вижу никаких признаков того, что "Манчестер Юнайтед" становится лучше. Я беспокоюсь за эту команду. На мой взгляд, они не выглядят сильными духом.

Никто не любит проигрывать, но они проигрывают именно так. Они проиграли 14 матчей в АПЛ и 14 в прошлом сезоне, и именно поэтому стоит указать на этот состав», — сказал Рой Кин после матча.

Календарь и таблица АПЛ

В 32-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Ньюкаслу» со счетом 1:4.