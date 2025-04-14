«Борнмут» — «Фулхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

обыграл(1:0) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче хозяева забили уже на 1-й минуте благодаря точному удару Антуана Семеньо.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Фулхэм 1:0 Гол: 1:0 Энтойн Семеньо (1') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Адам Смит, Маркос Сенеси (Илья Забарный, 46'), Милош Керкез, Тайлер Адамс, Льюис Кук, Алекс Скотт (Маркус Таверньер, 65'), Данго Уаттара, Дин Хейзен, Энтойн Семеньо (Хулио Солер, 89'), Эванилсон Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Тимоти Кастань, Андреас Перейра (Эмиль Смит-Роу, 69'), Райан Сесеньон (Адама Траоре, 57'), Саша Лукич (Виллиан, 85'), Сандер Берге (Томас Кейрни, 59'), Родриго Мунис (Рауль Хименес, 57'), Алекс Айуоби Предупреждения: Маркос Сенеси (44'), Энтони Робинсон (62'), Томас Кейрни (68'), Тайлер Адамс (86'), Льюис Кук (90 + 5')

После этого матча «Борнмут» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 9-й строчке с тем же количеством баллов.