17:00Зенит — КраснодарОнлайн
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    «Зенит» — «Краснодар»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Центральный матч 24-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13 апреля на «Газпром Арене». Начало игры в 17:00 мск.

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    «Зенит» имеет 47 очков и отстает от «Краснодара» на 5 пунктов. Напомним, что «быки» сейчас являются единоличным лидером турнира. Они наряду с ЦСКА — две лучшим команды по текущим результатам.

    «Зенит» в прошлом туре не смог выиграть у «Локомотива» (1:1), а «Краснодар» обыграл «Акрон» (1:0). Эта победа стала для гостей четвертой подряд в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    В конце сентября команды встречались в рамках первого круга и «Краснодар» одержал победу 2:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru выдали свои мысли по матчу. С прогнозом редакции можно ознакомиться здесь.

    • Букмекеры принимают ставки с такими котировками: 1.67 — победа «Зенита», 4.09 — ничья, 5.60 — победа «Краснодара».

    • Искусственный интеллект считает, что вывеска не оправдает ожиданий и матч завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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