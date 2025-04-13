Центральный матч 24-го тура российской Премьер-лиги междусостоится 13 апреля на «Газпром Арене». Начало игры в 17:00 мск.

«Зенит» имеет 47 очков и отстает от «Краснодара» на 5 пунктов. Напомним, что «быки» сейчас являются единоличным лидером турнира. Они наряду с ЦСКА — две лучшим команды по текущим результатам.

«Зенит» в прошлом туре не смог выиграть у «Локомотива» (1:1), а «Краснодар» обыграл «Акрон» (1:0). Эта победа стала для гостей четвертой подряд в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

В конце сентября команды встречались в рамках первого круга и «Краснодар» одержал победу 2:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru выдали свои мысли по матчу. С прогнозом редакции можно ознакомиться здесь.

выдали свои мысли по матчу. С прогнозом редакции можно ознакомиться здесь. Букмекеры принимают ставки с такими котировками: 1.67 — победа «Зенита», 4.09 — ничья, 5.60 — победа «Краснодара».

Искусственный интеллект считает, что вывеска не оправдает ожиданий и матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

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