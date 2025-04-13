«Зенит» имеет 47 очков и отстает от «Краснодара» на 5 пунктов. Напомним, что «быки» сейчас являются единоличным лидером турнира. Они наряду с ЦСКА — две лучшим команды по текущим результатам.
«Зенит» в прошлом туре не смог выиграть у «Локомотива» (1:1), а «Краснодар» обыграл «Акрон» (1:0). Эта победа стала для гостей четвертой подряд в РПЛ.
В конце сентября команды встречались в рамках первого круга и «Краснодар» одержал победу 2:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru выдали свои мысли по матчу. С прогнозом редакции можно ознакомиться здесь.
- Букмекеры принимают ставки с такими котировками: 1.67 — победа «Зенита», 4.09 — ничья, 5.60 — победа «Краснодара».
- Искусственный интеллект считает, что вывеска не оправдает ожиданий и матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.