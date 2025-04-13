«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал победу над(4:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

У «сорок» дублем отметился Харви Барнс, отличившись на 49-й и 64-й минутах встречи. Еще по голу забили Сандро Тонали на 24-й минуте и Бруно Гимарайнс на 77-й минуте.

В составе «Манчестер Юнайтед» единственный гол записал на свой счет Алехандро Гарначо на 37-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Манчестер Юнайтед 4:1 Голы: 1:0 Сандро Тонали (24'), 1:1 Алехандро Гарначо (37'), 2:1 Харви Льюис Барнс (49'), 3:1 Харви Льюис Барнс (64'), 4:1 Бруно Гимарайнс (77') Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер (Эмиль Крафт, 78'), Фабиан Шер, Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Бруно Гимарайнс (Льюис Майли, 85'), Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 78'), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон (Шон Лонгстафф, 85'), Александер Исак (Каллум Уилсон, 78') Манчестер Юнайтед: Гарри Амасс (Патрик Доргу, 55'), Диогу Далот, Лени Йоро, Виктор Линделёф, Нуссайр Мазрауи (Люк Шоу, 78'), Бруну Фернандеш (Кобби Майну, 82'), Алехандро Гарначо (Мэйсон Маунт, 55'), Кристиан Эриксен, Мануэль Угарте, Джошуа Зиркзее (Расмус Хёйлунн, 55'), Алтай Байындыр Предупреждения: Мануэль Угарте (16'), Лени Йоро (43')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 56-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 14-й позиции (38).