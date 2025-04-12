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    «Лилль» переиграл «Тулузу» в гостях

    «Тулуза» — «Лилль»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Лилль» в гостевом матче 29-го тура Лиги 1 оказался сильнее «Тулузы» — 2:1.

    Джонатан Дэвид
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    Джонатан Дэвид

    Все голы были забиты в первом тайме. Счет открыл вингер «догов» Матиас Ференандес Пардо на 21-й минуте. Восстановил равенство в счете точный удар Чарли Крессуэлла на 42-й минуте.

    Победный гол «Лилля» на счету Митчела Баккера на 4-й минуте компенсированного времени.

    Во втором тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Тулуза — Лилль 1:2
    Голы: 0:1 Матиас Фернандес (21'), 1:1 Чарли Крессвел (42'), 1:2 Митчел Баккер (45 + 4') Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе, Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Габриэль Суасо, Кристиан Кассерес, Венсан Сьерро, Арон Дённум, Янн Гбоу, Франк Магри, Rafik Messali (Джошуа Кинг, 61') Лилль: Люка Шевалье, Митчел Баккер (Осам Сахрауи, 63'), Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Айсса Манди (Тома Мёнье, 84'), Хакон-Арнар Харальдссон (Айюб Буадди, 74'), Андре Гомеш, Бенжамен Андре, Джонатан Дэвид (Чуба Акпом, 63'), Матиас Фернандес (Этан Мбаппе, 85'), Исмаили Предупреждения: Чарли Крессвел (65'), Алешандро Рибейро (71'), Этан Мбаппе (86')

    После гостевой победы, «Лилль» занимает 4-е место в Лиге 1 с 50 очками.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Тулуза» остается на 11-м месте в турнирной таблице с 34 баллами.

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