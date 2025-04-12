«Пари НН» и «Динамо» огласили составы на матч 24-го тура РПЛ

«Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Грулев, Боселли.
«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Касерес, Кутицкий, Александров, Смелов, Карраскаль, Бителло, Маухуб, Артур Гомес.
Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» доступен по ссылке.
Нижегородцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура.
Бело-голубые замыкают пятерку лидеров в российской Премьер-лиге. После 23-х туров «Динамо» набрало 42 очка, отставая от третьего места на 5 баллов.