«Пари НН» и «Динамо» огласили составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составыи московскогона матч 24-го тура РПЛ. Игра пройдет 12 апреля в Москве и начнется в 14:30 мск.

«Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Грулев, Боселли.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Касерес, Кутицкий, Александров, Смелов, Карраскаль, Бителло, Маухуб, Артур Гомес.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» доступен по ссылке.

Нижегородцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура.

Календарь и таблица РПЛ

Бело-голубые замыкают пятерку лидеров в российской Премьер-лиге. После 23-х туров «Динамо» набрало 42 очка, отставая от третьего места на 5 баллов.