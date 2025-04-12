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    Миралем Пьянич«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн
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    «Пари НН» и «Динамо» огласили составы на матч 24-го тура РПЛ

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    Стали известны стартовые составы «Пари НН» и московского «Динамо» на матч 24-го тура РПЛ. Игра пройдет 12 апреля в Москве и начнется в 14:30 мск.

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    «Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Ермаков, Грулев, Боселли.

    «Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Касерес, Кутицкий, Александров, Смелов, Карраскаль, Бителло, Маухуб, Артур Гомес.

    Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» доступен по ссылке.

    Нижегородцы располагаются на 14-й позиции в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 23 тура.

    Календарь и таблица РПЛ

    Бело-голубые замыкают пятерку лидеров в российской Премьер-лиге. После 23-х туров «Динамо» набрало 42 очка, отставая от третьего места на 5 баллов.

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