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    «Пари НН» и «Динамо» Москва сыграли вничью в матче РПЛ

    «Пари НН» — «Динамо» Москва: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Пари НН» и московское «Динамо» поделили очки в матче 24-го тура российской Премьер-лиги, сыграв вничью со счетом 1:1.

    Ярослав Гладышев
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    Ярослав Гладышев

    Первый получился довольно равным, но не принес забитых мячей.

    Команда Виктора Гончаренко вышла вперед на 60-й минуте после точного удара Александра Трошечкина.

    Через 11 минут бело-голубые отыгрались, благодаря голу Ярослава Гладышева, который появился на поле в начале второго тайма.

    В компенсированное время нападающий хозяев Тьяго Весино не реализовал пенальти.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Динамо 1:1
    Голы: 1:0 Александр Трошечкин (60'), 1:1 Ярослав Гладышев (71') Пари НН: Вадим Лукьянов, Никита Каккоев (Станислав Магкеев, '), Кирилл Гоцук, Свен Карич, Виктор Александров, Илья Агапов (Krashevskiy Y., 62'), Александр Эктов, Александр Трошечкин, Никита Ермаков, Хуан Мануэль Боселли (Vecino T., 88'), Вячеслав Грулёв (Chistyakov A., 62') Динамо: Андрей Лунёв, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Элазар Даса, Битело, Хорхе Карраскаль (Луис Чавес, 68'), Caceres J., Aleksandrov D. (Даниил Фомин, 68'), Smelov E. (Муми Нгамал, 46'), Arthur Gomes (Ярослав Гладышев, 55'), Maouhoub E. (Okishor V., 87')

    «Динамо» осталось на пятом месте с 43 очками. «Пари НН» (20) — 13-й.

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