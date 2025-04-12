Быстров: «Спартак» наиграл на поражение

Экс-игрок «Спартака»высказался о поражении от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ. Встреча прошла 11 апреля в Москве.

«По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну, а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются? Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все.

Станкович? Если тренер не может настроить команду на легкие три очка, значит, нужно работать над психологией футболистов. У меня вот такое объяснение», — сказал Быстров «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» с 47 очками идет вторым в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.