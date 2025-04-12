Быстров: «Спартак» наиграл на поражение

Владимир Быстров Фото: globallookpress.com
«По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну, а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются? Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все.
Станкович? Если тренер не может настроить команду на легкие три очка, значит, нужно работать над психологией футболистов. У меня вот такое объяснение», — сказал Быстров «СЭ».
«Спартак» с 47 очками идет вторым в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.