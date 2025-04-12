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    Быстров: «Спартак» наиграл на поражение

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Динамо-Махачкала
    Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о поражении от махачкалинского «Динамо» (1:2) в 24-м туре РПЛ. Встреча прошла 11 апреля в Москве.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «По совокупности двух таймов красно-белые наиграли на это поражение. Ну, а что? Получили то, что заслужили. Провалили первый тайм. Встрепенулись в концовке встречи. Разве так матчи выигрываются? Для победы в РПЛ этого, откровенно говоря, маловато... Не то это все.

    Станкович? Если тренер не может настроить команду на легкие три очка, значит, нужно работать над психологией футболистов. У меня вот такое объяснение», — сказал Быстров «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 47 очками идет вторым в таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» набрало 27 очков и занимает 9-ю строчку.

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