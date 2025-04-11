Станкович назвал причины поражения «Спартака»

Главный тренерподелился мыслями после домашнего поражения от махачкалинского(1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Я бы не говорил тут об удаче. Не в этом дело. После первого тайма мы проигрывали в агрессивности и единоборствах, хотя это готовили. Мы были не на высоте в этих компонентах. Во втором тайме мы внесли изменения. К сожалению, мы не реализовали пенальти. Наверное, мы не заслужили победу. Клуб такой большой не может так действовать. Но у нас есть цели. Мы не сдаемся, но определенные корректировки будут внесены», — приводит слова Станковича «Чемпионат».

«Спартак» ни разу не смог обыграть клуб из Дагестана в нынешнем розыгрыше РПЛ — помимо сегодняшнего поражения, в первом круге была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

Столичный клуб одержал лишь одну победу в последних трех играх РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» идет 2-м в РПЛ, набрав 47 очков. Столько же у «Зенита», который имеет матч в запасе.