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    Оби Микел: Когда играл в «Челси», там были постоянные драки

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    Бывший полузащитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел вспомнил игровое время в стане «синих» и рассказал, что в команде часто происходили драки между футболистами на тренировках и в раздевалке.

    Джон Оби Микел
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    Джон Оби Микел

    «На тренировках случались настоящие драки. Помню, как Баллак подрался с Саломоном Калу. Саломон был очень тихим и милым парнем, но Михаэль, видимо, что-то ему сделал. Тот взбесился.

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    • Мы не знаем, что именно произошло, но Баллак наверняка сделал что-то, что вывело Саломона из себя. Началась настоящая драка. Их пришлось разнимать, оттаскивать друг от друга. Драк было очень много. Помню одну с участием Таля Бен Хаима и Андрея Шевченко. Кажется, Бен Хаим улетел в настоящий нокаут.

    Шевченко был одним из тех, кто никогда ничего не говорил. От него ни слова не было слышно. А это просто показывает его боевой дух», — сказал нигериец в эфире High Performance Podcast.

    Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 по 2017 год. В 2021 году полузащитник завершил карьеру.

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