Оби Микел: Когда играл в «Челси», там были постоянные драки

Бывший полузащитник лондонского «Челси»вспомнил игровое время в стане «синих» и рассказал, что в команде часто происходили драки между футболистами на тренировках и в раздевалке.

«На тренировках случались настоящие драки. Помню, как Баллак подрался с Саломоном Калу. Саломон был очень тихим и милым парнем, но Михаэль, видимо, что-то ему сделал. Тот взбесился.

Мы не знаем, что именно произошло, но Баллак наверняка сделал что-то, что вывело Саломона из себя. Началась настоящая драка. Их пришлось разнимать, оттаскивать друг от друга. Драк было очень много. Помню одну с участием Таля Бен Хаима и Андрея Шевченко. Кажется, Бен Хаим улетел в настоящий нокаут.

Шевченко был одним из тех, кто никогда ничего не говорил. От него ни слова не было слышно. А это просто показывает его боевой дух», — сказал нигериец в эфире High Performance Podcast.

Оби Микел выступал за «Челси» с 2006 по 2017 год. В 2021 году полузащитник завершил карьеру.