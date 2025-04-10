Губерниев: Ничья будет неудачей и для «Зенита», и для «Краснодара»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ»высказался о предстоящем матче РПЛ между

«Матч "Зенит" — "Краснодар" пока не решит судьбу чемпионства, но во многом будет определяющим. Команды должны подойти в максимальном физическом и моральном состоянии. Если победит "Краснодар", у него будет явное психологическое преимущество. "Зениту" надо побеждать. Ничья будет неудачей для обеих команд. Матч за шесть очков. У нас потрясающий хоккей, концовка футбола тоже будет яркой», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Игра состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.