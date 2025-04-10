Барони: Мы не должны бояться важных матчей

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Лиге Европы.

«Мы сосредоточены и знаем, что нас ждет очень непростая команда, игроки которой долгое время играют вместе и очень техничны. "Буде-Глимт" уже ставил большие команды в трудное положение, не только в этом турнире. Мы должны сыграть компактно, как хорошо сплоченная команда, понадобятся решительный настрой и концентрация.

Мы не должны бояться важных матчей. Чем ответственнее игра, тем лучше. Такие матчи должны быть праздником. Мы должны как следует подготовиться и думать о достижении больших целей. В таких матчах важны не столько игроки, сколько командные действия», — цитирует Барони пресс-служба УЕФА.

Матч «Буде-Глимт» — «Лацио» состоится 10 апреля и начнется в 19:45 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.