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    Увезет ли «Лацио» победу из Норвегии?

    Будё-Глимт — Лацио: Гости — фаворит дуэли, но выиграют ли они на выезде? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.90 и 2.18

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    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Лацио»
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    Педро
    10 апреля в первом поединке четвертьфинала Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Лацио». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 10 Апреля 2025 года

    Будё-Глимт

  • Будё
    •  Будё-Глимт 19:45 Лацио

    Лацио

  • Рим
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    «Будё-Глимт»

    Турнирное положение: «Будё-Глимт» по итогам основного раунда Лиги Европы занял девятую позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

    Команда после этого прошла в стыковых поединках нидерландский «Твенте» (1:2 на чужом поле и 5:2 дома), а также в 1/8 финала — греческий «Олимпиакос» (3:0 в своих стенах и 1:2 на выезде).

    Будё-Глимт — Лацио: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках норвежского чемпионата «Будё-Глимт» на своем поле разгромно обыграл «Хам-Кам» (3:0).

    В своем национальном чемпионате коллектив после двух туров находится на первой строчке, опережая своего ближайшего преследователя «Русенборг» по дополнительным показателям.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Хёг и Басси, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Будё-Глимт» только выигрывал.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, тем не менее, если учесть превосходство соперника в классе достичь любого из данных исходов им будет непросто.

    Каспер Хёг, который травмирован — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с семью голами.

    «Лацио»

    Турнирное положение: «Лацио» по итогам основного раунда Лиги Европы занял первую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

    Команда затем прошла в 1/8 финала чешскую «Викторию» Пльзень, когда после победы со счетом 2:1 на выезде сыграла вничью с результатом 1:1 в домашних стенах.

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  • 23/03/2025

    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 31-го тура итальянского первенства «Лацио» обыграл на выезде «Аталанту» (1:0).

    В Серии А коллектив по итогам 31-го поединка находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также отрывом в два очка от седьмого места.

    Не сыграют: травмированы — Нуну Тавареш, Романьоли и Патрич, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Лацио» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

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    Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть перевес соперника в классе, это все же обещает им неплохие перспективы как минимум на ничью.

    Педро Родригес — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Будё-Глимт» выиграл

    • в восьми из девяти последних матчей «Будё-Глимта» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Лацио» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.50, победа «Будё-Глимт» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным сценарием, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 20-ти последних домашних поединках.

    И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

    Ставка: «Лацио» победит за 2.18

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    Будё-Глимт — Лацио: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 10.04.202519:45. Увезет ли «Лацио» победу из Норвегии?
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