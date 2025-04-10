10 апреля в первом поединке четвертьфинала Лиги Европы «Будё-Глимт» на своем поле сыграет против «Лацио». Начало игры — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Будё-Глимт»

Турнирное положение: «Будё-Глимт» по итогам основного раунда Лиги Европы занял девятую позицию с 14 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф.

Команда после этого прошла в стыковых поединках нидерландский «Твенте» (1:2 на чужом поле и 5:2 дома), а также в 1/8 финала — греческий «Олимпиакос» (3:0 в своих стенах и 1:2 на выезде).

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Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках норвежского чемпионата «Будё-Глимт» на своем поле разгромно обыграл «Хам-Кам» (3:0).

В своем национальном чемпионате коллектив после двух туров находится на первой строчке, опережая своего ближайшего преследователя «Русенборг» по дополнительным показателям.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Хёг и Басси, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Будё-Глимт» только выигрывал.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, тем не менее, если учесть превосходство соперника в классе достичь любого из данных исходов им будет непросто.

Каспер Хёг, который травмирован — лучший бомбардир команды и Лиги Европы с семью голами.

«Лацио»

Турнирное положение: «Лацио» по итогам основного раунда Лиги Европы занял первую позицию с 19 баллами, что и обеспечило ему выступление в 1/8 финала.

Команда затем прошла в 1/8 финала чешскую «Викторию» Пльзень, когда после победы со счетом 2:1 на выезде сыграла вничью с результатом 1:1 в домашних стенах.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 31-го тура итальянского первенства «Лацио» обыграл на выезде «Аталанту» (1:0).

В Серии А коллектив по итогам 31-го поединка находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6) с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также отрывом в два очка от седьмого места.

Не сыграют: травмированы — Нуну Тавареш, Романьоли и Патрич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Лацио» выиграл лишь раз при трех ничьих и одном поражении.

Такие результаты сулят гостям не лучшие шансы на успех, особенно на чужом поле, тем не менее, если учесть перевес соперника в классе, это все же обещает им неплохие перспективы как минимум на ничью.

Педро Родригес — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Будё-Глимт» выиграл

в восьми из девяти последних матчей «Будё-Глимта» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Лацио» забивали меньше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.18. Ничья — в 3.50, победа «Будё-Глимт» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным сценарием, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их 20-ти последних домашних поединках.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность поединков аутсайдера дуэли обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они все же превосходят соперника в классе.

Ставка: «Лацио» победит за 2.18