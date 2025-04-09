Личка: Контракт заканчивается, и, что будет дальше, я не знаю

Главный тренер московскоговысказался о своем будущем в московском клубе.

«У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий Гафин не придет и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась. Это нормально, и как тренер ты должен этого ожидать. Это часть твоей работы. Может произойти такое, что ты проиграешь пять игр и тебя уволят за последние два месяца. Контракт заканчивается, и, что будет дальше, я не знаю», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.