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    Точилин рассказал, кто будет в первой тройке РПЛ по итогам сезона

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    Футбольный эксперт Александр Точилин высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне РПЛ.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Краснодар? В своей игре он более стабилен. В некоторых матчах южане могут сыграть более прагматично, на результат. Как это было в последнем матче с "Акроном". Когда надо было сохранить счет 1:0. чтобы добыть победу, "быки" достаточно грамотно "засушили" игру. В этой стабильности они сейчас и превосходят прямых конкурентов.

    Матч "Зенит" — "Краснодар"? Все понимают ценность этого матча. Не могу сказать, что "Краснодар" точно отдаст мяч, но понятно, что "Зенит" постарается играть первым номером. Победа ему важнее, если хочет продолжить гонку. А южане построят свою игру на быстрых атаках и будут ловить питерцев, которые станут раскрываться. Хотя может получиться и наоборот, как это было в других матчах, когда "Краснодар" начинал с достаточно активного прессинга.

    "Спартак"? "Красно-белым" надо уметь набирать очки в матчах с командами, которые решают другие задачи. То есть набирать свои очки. В этом плане есть проблемы. Совсем недавно были потери очков с "Рубином", "Ахматом". Для того, чтобы бороться за чемпионство, нельзя терять очки в таких матчах. А если говорить о преимуществах, то команда часто играет на кураже, внутри коллектива хорошая атмосфера.

    Считаю, что турнирная таблица на данный момент и отражает финальное расположение команд в золотой гонке», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент на первом месте идет «Краснодар», на втором — «Краснодар», на третьем — «Зенит».

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