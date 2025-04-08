Артета: «Арсенал» готов обыграть «Реал»

Наставник «Арсенала»поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Хочу видеть, что мои игроки готовы к победе, что они готовы обыграть "Реал". Мы должны быть командой, которой мы являлись на протяжении последней четверти сезона.

Сто процентов — это самый большой матч в моей карьере тренера. Ажиотаж растет. Люди проявляют большой интерес.

"Арсенал" должен играть на этой арене регулярно. Ради этого я занялся тренерской деятельностью и пришел в этот клуб. У нас прекрасная возможность написать свою собственную историю. Мы здесь ради этого», — приводит слова Артеты пресс-служба УЕФА.

Первый матч «Арсенала» и «Реала» пройдет 8 апреля в Лондоне, начало — в 22:00 мск.