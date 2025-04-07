Павлидис разнёс «Драгау»: «Бенфика» легко разгромила «Порту»

В одном из самых ожидаемых португальских матчей весны «Бенфика» не оставила шансов «Порту» — на «Эштадиу ду Драгау» лиссабонцы одержали впечатляющую победу со счётом 4:1, а главным героем вечера стал Вангелис Павлидис, оформивший хет-трик. Своим триумфом «орлы» вновь взлетели на вершину таблицы Лиги Португалии, пусть и с оглядкой на матч «Спортинга», который состоится чуть позже.

Футбол. Португалия. Примейра Порту — Бенфика 1:4 Голы: 0:1 Вангелис Павлидис (1'), 0:2 Вангелис Павлидис (42'), 0:3 Вангелис Павлидис (69'), 1:3 Samu Aghehowa (81'), 1:4 Николас Отаменди (90 + 4') Порту: Диогу Кошта, Неуэн Перес, Иван Маркано, Франсишку Моура (W.Gomes, 84'), Пепе (Гонсалу Боржеш, 64'), Стефен Эустакиу (Мартин Фернандеш, 64'), Жоау Мариу (Жозе Педро, 77'), Алан Варела, Фабиу Виейра, Родригу Мора (Дэнни Намасо, 77'), Samu Aghehowa Бенфика: Альваро Фернандес, Даниэль Бырлиджа, Николас Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Самуэль Даль, 62'), Керем Актюркоглу (Леандро Баррейро Мартинс, 90'), Анхель Ди Мария (Андреас Шельдеруп, 72'), Оркун Кёкчю, Флорентину Луиш, Фредрик Аурснес, Вангелис Павлидис (Андреа Белотти, 73') Предупреждения: Неуэн Перес (16'), Альваро Фернандес (23'), Martin Anselmi (55'), Гонсалу Боржеш (82'), Мартин Фернандеш (90 + 3')

Молниеносное начало

Болельщики «Порту» едва успели занять места на трибунах, как их команда уже уступала. Прошло всего 42 секунды, когда «Бенфика» провела первую же осмысленную атаку: Керем Актюркоглу навесил с фланга, а Павлидис, отправил его в нижний угол. 0:1 — и стадион погрузился в тревожную тишину.

«Порту» пытался наладить игру, но до перерыва получил ещё один удар. На 43-й минуте удар у Флорентину не получился, но стал идеальной передачей для Павлидиса. Грек не растерялся, дважды накрутил защитника и пробил по центру — 0:2. Дубль ещё до перерыва — и «орлы» ушли в раздевалку с абсолютным контролем.

Вангелис Павлидис gettyimages.com

Ди Мария добавил магии

Во втором тайме «Порту» активизировался, но разницу в классе атакующих линий было не скрыть. На 69-й минуте Анхель Ди Мария с левого фланга вырезал изящный навес, и Павлидис, вновь выиграв борьбу, головой замкнул подачу — 0:3. Хет-трик! Невероятный перфоманс от грека в одном из важнейших матчей сезона.

Вангелис Павлидис gettyimages.com

Хозяева всё же сумели уйти от «сухого» поражения. На 81-й минуте Саму Агерова сыграл на добивании после сейва Трубина, сократив разницу в счёте — 1:3. Казалось, на этом всё, но «Бенфика» даже последний гол в матче не хотела отдавать сопернику.

Порту — Бенфика gettyimages.com

Уже в добавленное время Николас Отаменди (кстати, бывший игрок «Порту») замкнул навес со штрафного ударом головой — 1:4, как символ того, насколько в этом матче «Бенфика» превосходила соперника во всём.

«Орлы» на вершине таблицы

С этой победой «Бенфика» вышла на первое место в чемпионате, набрав 68 очков после 28 туров. У ближайшего преследователя — «Спортинга» — 65 баллов и матч в запасе.

Порту — Бенфика gettyimages.com

Хет-трик в португальском класико — вишенка на торте сезона для 26-летнего Вангелиса Павлидиса, перешедшего в «Бенфику» прошлым летом из АЗ за 18 миллионов евро. У него уже 24 гола во всех турнирах, из них 14 в чемпионате.

Он стал не просто важной частью команды — он стал её главной ударной силой. Пока Вангелис в такой форме, «Бенфика» может не беспокоиться за голы в борьбе за чемпионство.

«Порту» же остаётся на третьем месте с 56 очками — и, похоже, выбывает из борьбы за титул. Остаётся только сохранить позицию в зоне еврокубков.