Павлидис разнёс «Драгау»: «Бенфика» легко разгромила «Порту»

Молниеносное начало
Болельщики «Порту» едва успели занять места на трибунах, как их команда уже уступала. Прошло всего 42 секунды, когда «Бенфика» провела первую же осмысленную атаку: Керем Актюркоглу навесил с фланга, а Павлидис, отправил его в нижний угол. 0:1 — и стадион погрузился в тревожную тишину.
«Порту» пытался наладить игру, но до перерыва получил ещё один удар. На 43-й минуте удар у Флорентину не получился, но стал идеальной передачей для Павлидиса. Грек не растерялся, дважды накрутил защитника и пробил по центру — 0:2. Дубль ещё до перерыва — и «орлы» ушли в раздевалку с абсолютным контролем.
Ди Мария добавил магии
Во втором тайме «Порту» активизировался, но разницу в классе атакующих линий было не скрыть. На 69-й минуте Анхель Ди Мария с левого фланга вырезал изящный навес, и Павлидис, вновь выиграв борьбу, головой замкнул подачу — 0:3. Хет-трик! Невероятный перфоманс от грека в одном из важнейших матчей сезона.
Хозяева всё же сумели уйти от «сухого» поражения. На 81-й минуте Саму Агерова сыграл на добивании после сейва Трубина, сократив разницу в счёте — 1:3. Казалось, на этом всё, но «Бенфика» даже последний гол в матче не хотела отдавать сопернику.
Уже в добавленное время Николас Отаменди (кстати, бывший игрок «Порту») замкнул навес со штрафного ударом головой — 1:4, как символ того, насколько в этом матче «Бенфика» превосходила соперника во всём.
«Орлы» на вершине таблицы
С этой победой «Бенфика» вышла на первое место в чемпионате, набрав 68 очков после 28 туров. У ближайшего преследователя — «Спортинга» — 65 баллов и матч в запасе.
Хет-трик в португальском класико — вишенка на торте сезона для 26-летнего Вангелиса Павлидиса, перешедшего в «Бенфику» прошлым летом из АЗ за 18 миллионов евро. У него уже 24 гола во всех турнирах, из них 14 в чемпионате.
Он стал не просто важной частью команды — он стал её главной ударной силой. Пока Вангелис в такой форме, «Бенфика» может не беспокоиться за голы в борьбе за чемпионство.
«Порту» же остаётся на третьем месте с 56 очками — и, похоже, выбывает из борьбы за титул. Остаётся только сохранить позицию в зоне еврокубков.