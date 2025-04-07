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    Аморим: Лига Европы важна для «Манчестер Юнайтед»

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Лионом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    Первая встреча пройдет во Франции в четверг, 10 апреля.

    «Это действительно важно. Повторюсь, это не самое важное для "Манчестер Юнайтед", потому что у нас ещё много дел, но вы видите, что в этом сезоне Лига Европы действительно важна.

    Мы можем попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, можем что-то выиграть, поэтому мы сделаем всё, чтобы попытаться пройти в следующий этап», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

    Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» и «Лиона» состоится 17 апреля в Англии.

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