Аморим: Лига Европы важна для «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед»дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Лионом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Первая встреча пройдет во Франции в четверг, 10 апреля.

«Это действительно важно. Повторюсь, это не самое важное для "Манчестер Юнайтед", потому что у нас ещё много дел, но вы видите, что в этом сезоне Лига Европы действительно важна.

Мы можем попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, можем что-то выиграть, поэтому мы сделаем всё, чтобы попытаться пройти в следующий этап», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» и «Лиона» состоится 17 апреля в Англии.