«Родина» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 27-го тура Первой лиги Россиинеожиданно одолеласо счетом 3:1.

На точные удары Артема Максименко , Папе Гуйе и Артема Концевого гости смогли ответить только голом Павла Мелешина с пенальти.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Сочи 2:1 Голы: 1:0 Александр Максименко (23'), 2:0 Gueye P. (56'), 2:1 Павел Мелёшин (пенальти) (72') Родина: Александр Корякин, Александр Максименко, Митя Крижан, Иван Кузьмичёв, Михаил Рядно, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Аршак Корян, Йорди Рейна, Gueye P. Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Павел Маслов, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Роман Пасевич, Игнасио Сааведра, Павел Мелёшин, Владимир Писарский, Aberdin N.

Календарь и таблица ФНЛ

У «Сочи» осталось 47 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Родины» теперь 35 баллов и 10-я строчка.