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    «Сочи» сенсационно уступил «Родине»

    «Родина» — «Сочи»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура Первой лиги России «Родина» неожиданно одолела «Сочи» со счетом 3:1.

    «Родина»
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    «Родина»

    На точные удары Артема Максименко , Папе Гуйе и Артема Концевого гости смогли ответить только голом Павла Мелешина с пенальти.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Сочи 2:1
    Голы: 1:0 Александр Максименко (23'), 2:0 Gueye P. (56'), 2:1 Павел Мелёшин (пенальти) (72') Родина: Александр Корякин, Александр Максименко, Митя Крижан, Иван Кузьмичёв, Михаил Рядно, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Аршак Корян, Йорди Рейна, Gueye P. Сочи: Александр Дёгтев, Вячеслав Литвинов, Павел Маслов, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Роман Пасевич, Игнасио Сааведра, Павел Мелёшин, Владимир Писарский, Aberdin N.

    Календарь и таблица ФНЛ

    У «Сочи» осталось 47 очков и третье место в турнирной таблице. В активе «Родины» теперь 35 баллов и 10-я строчка.

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