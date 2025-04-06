ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиЛибо сейчас, либо никогда. Анчелотти должен бросить «Реал» и уйти в сборную Бразилии
    Все новости спорта

    Оласа: Защитники «Краснодара» хорошо опекали Дзюбу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал победу над «Акроном» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ.

    Лукас Оласа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукас Оласа

    «Матч выдался очень тяжелым. "Акрон" очень хорошо и много оборонялся, но мы продолжали создавать моменты и двигать мяч в нашем ритме. Им ничего практически не удалось создать.

    Мы знали, что "Акрон" будет строить игру через Дзюбу, потому что он очень большой, с хорошей верховой борьбой, но наши защитники его сегодня хорошо опекали и контролировали», — приводит слова Оласы «Советский спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» с 52 очками лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» сдержать атаку «красно-белых»?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Манчестер — красный или голубой?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Ставим на «аристократов»!
  • «Брентфорд» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 6 апреля
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры