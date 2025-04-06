Оласа: Защитники «Краснодара» хорошо опекали Дзюбу

Защитник «Краснодара»прокомментировал победу над «Акроном» (1:0) в матче 23-го тура РПЛ.

«Матч выдался очень тяжелым. "Акрон" очень хорошо и много оборонялся, но мы продолжали создавать моменты и двигать мяч в нашем ритме. Им ничего практически не удалось создать.

Мы знали, что "Акрон" будет строить игру через Дзюбу, потому что он очень большой, с хорошей верховой борьбой, но наши защитники его сегодня хорошо опекали и контролировали», — приводит слова Оласы «Советский спорт».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» с 52 очками лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на пять баллов.