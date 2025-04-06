Личка: Результат нужен обеим командам

Главный тренер московскоговысказался о предстоящем матче против

«Хотелось бы погоду побольше градусов. Вчера думал о качестве игры, когда говорили о погоде, вспоминал матч ЦСКА с "Ростовом" в большой снегопад. Сейчас приехали, поле отличное. Для нас, как и для ЦСКА, удобно играть в футбол. Уверен, обе команды готовы сделать шоу для болельщиков. Результат нужен обеим командам.

Проигравший выбывает из чемпионской гонки? Можно сказать, да. "Краснодар" вчера сделал свою работу, у них сейчас есть преимущество. Если мы проиграем, то разрыв будет достаточно большой. Если мы хотим мешать им, то эта игра важна с точки зрения результата.

Игроки в середине поля будут решать игру. Фомин, Пьянич, Чавес, Кисляк — если ты выигрываешь борьбу, ты ближе к победе. Сильная полузащита у обеих команд», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч начнется в 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут.