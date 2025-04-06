Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: манкунианцы откровенно проваливают текущий сезон английского чемпионата.
В настоящий момент команда из Манчестера имеет в своем активе 37 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
«Красные дьяволы» за 30 матчей смогли забить всего 37 мячей, а пропустили 41.
Последние матчи: в прошлых турах манчестерский коллектив проиграл «Ноттингему» (0:1), но разгромил «Лестер» (3:0).
До этого же «Манчестер Юнайтед» прошел «Реал Сосьедад» (1:1, 4:1) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Перед этим подопечные Рубена Аморима вылетели с Кубка Англии, уступив по пенальти «Фулхэму».
Не сыграют: травмированы Амад Диалло, Джонни Эванс, Кобби Мэйну, Лисандро Мартинес и Люк Шоу.
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» может спокойно «забивать» на АПЛ, поскольку сезон уже не спасти. Сейчас главной задачей команды является Лига Европы, которую нужно выиграть, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.
Думается, что именно на Лигу Европы команда и будет настраиваться, ведь уже на следующей неделе первая игра с французским «Лионом» в четвертьфинале.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «горожане» тоже для себя проваливают текущий сезон.
Сейчас у манчестерцев всего 51 очко и пятое место в турнирной таблице английского чемпионата.
«Голубые» смогли 57 раз поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Манчестера переиграла «Лестер» (2:0) и сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2).
Также «небесно-голубые» смогли пробиться в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Борнмут» (2:1).
Перед этим же манчестерский коллектив уступил «Ноттингему» (0:1) в чемпионате.
Не сыграют: в лазарете команды Эрлинг Холанн, Родри, Натан Аке, Мануэль Аканжи и Джон Стоунз.
Состояние команды: для «Манчестер Сити» данная игра намного важнее. Подопечные Хосепа Гвардиолы борются за попадание в зону Лиги чемпионов именно через чемпионат, поэтому им нельзя терять очки.
Сезон для «Манчестер Сити» можно называть провальным, но у команды еще остается шанс на трофей в Кубке Англии, где команда уже вышла в полуфинал. Титул немного подсластит команде сезон.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» выиграл 4 из последних 6 матчей
- в последней очной игре «Манчестер Юнайтед» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.98Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Милан — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.17Краснодар — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: «Манчестер Юнайтед» хорошо играет в этом сезоне против сильных команд, поэтому в дерби вполне может не проиграть.
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 2.45.
Прогноз: соперники почти всегда забивают, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.05.