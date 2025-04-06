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    Манчестер — красный или голубой?

    Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз и ставка за 2.45 на АПЛ 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Юнайтед»
    6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2025 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 18:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: манкунианцы откровенно проваливают текущий сезон английского чемпионата.

    В настоящий момент команда из Манчестера имеет в своем активе 37 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

    Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    «Красные дьяволы» за 30 матчей смогли забить всего 37 мячей, а пропустили 41.

    Последние матчи: в прошлых турах манчестерский коллектив проиграл «Ноттингему» (0:1), но разгромил «Лестер» (3:0).

    До этого же «Манчестер Юнайтед» прошел «Реал Сосьедад» (1:1, 4:1) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Перед этим подопечные Рубена Аморима вылетели с Кубка Англии, уступив по пенальти «Фулхэму».

    Не сыграют: травмированы Амад Диалло, Джонни Эванс, Кобби Мэйну, Лисандро Мартинес и Люк Шоу.

    Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» может спокойно «забивать» на АПЛ, поскольку сезон уже не спасти. Сейчас главной задачей команды является Лига Европы, которую нужно выиграть, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

    Думается, что именно на Лигу Европы команда и будет настраиваться, ведь уже на следующей неделе первая игра с французским «Лионом» в четвертьфинале.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «горожане» тоже для себя проваливают текущий сезон.

    Сейчас у манчестерцев всего 51 очко и пятое место в турнирной таблице английского чемпионата.

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    • «Голубые» смогли 57 раз поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Манчестера переиграла «Лестер» (2:0) и сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2).

    Также «небесно-голубые» смогли пробиться в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Борнмут» (2:1).

    Перед этим же манчестерский коллектив уступил «Ноттингему» (0:1) в чемпионате.

    Не сыграют: в лазарете команды Эрлинг Холанн, Родри, Натан Аке, Мануэль Аканжи и Джон Стоунз.

    Состояние команды: для «Манчестер Сити» данная игра намного важнее. Подопечные Хосепа Гвардиолы борются за попадание в зону Лиги чемпионов именно через чемпионат, поэтому им нельзя терять очки.

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    Сезон для «Манчестер Сити» можно называть провальным, но у команды еще остается шанс на трофей в Кубке Англии, где команда уже вышла в полуфинал. Титул немного подсластит команде сезон.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

    • «Манчестер Сити» выиграл 4 из последних 6 матчей

    • в последней очной игре «Манчестер Юнайтед» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Манчестер Юнайтед» хорошо играет в этом сезоне против сильных команд, поэтому в дерби вполне может не проиграть.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 2.45.

    Прогноз: соперники почти всегда забивают, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.05.

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    Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 06.04.202518:30. Манчестер — красный или голубой?
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