6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: манкунианцы откровенно проваливают текущий сезон английского чемпионата.

В настоящий момент команда из Манчестера имеет в своем активе 37 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Красные дьяволы» за 30 матчей смогли забить всего 37 мячей, а пропустили 41.

Последние матчи: в прошлых турах манчестерский коллектив проиграл «Ноттингему» (0:1), но разгромил «Лестер» (3:0).

До этого же «Манчестер Юнайтед» прошел «Реал Сосьедад» (1:1, 4:1) и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Перед этим подопечные Рубена Аморима вылетели с Кубка Англии, уступив по пенальти «Фулхэму».

Не сыграют: травмированы Амад Диалло, Джонни Эванс, Кобби Мэйну, Лисандро Мартинес и Люк Шоу.

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» может спокойно «забивать» на АПЛ, поскольку сезон уже не спасти. Сейчас главной задачей команды является Лига Европы, которую нужно выиграть, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

Думается, что именно на Лигу Европы команда и будет настраиваться, ведь уже на следующей неделе первая игра с французским «Лионом» в четвертьфинале.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «горожане» тоже для себя проваливают текущий сезон.

Сейчас у манчестерцев всего 51 очко и пятое место в турнирной таблице английского чемпионата.

«Голубые» смогли 57 раз поразить ворота соперника и 40 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Манчестера переиграла «Лестер» (2:0) и сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2).

Также «небесно-голубые» смогли пробиться в полуфинал Кубка Англии, переиграв «Борнмут» (2:1).

Перед этим же манчестерский коллектив уступил «Ноттингему» (0:1) в чемпионате.

Не сыграют: в лазарете команды Эрлинг Холанн, Родри, Натан Аке, Мануэль Аканжи и Джон Стоунз.

Состояние команды: для «Манчестер Сити» данная игра намного важнее. Подопечные Хосепа Гвардиолы борются за попадание в зону Лиги чемпионов именно через чемпионат, поэтому им нельзя терять очки.

Сезон для «Манчестер Сити» можно называть провальным, но у команды еще остается шанс на трофей в Кубке Англии, где команда уже вышла в полуфинал. Титул немного подсластит команде сезон.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл только 1 из последних 8 матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл 4 из последних 6 матчей

в последней очной игре «Манчестер Юнайтед» переиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» хорошо играет в этом сезоне против сильных команд, поэтому в дерби вполне может не проиграть.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой 0 за 2.45.

Прогноз: соперники почти всегда забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3 за 2.05.